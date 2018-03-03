В Волгограде мужчина подменил в роддоме детей из-за желания иметь наследника
Пользователи сетей прочитали сообщение от мужчины из Волгограда, решившего признаться в своем поступке через 10 лет. Он сильно хотел иметь наследника и подменил в роддоме детей после рождения дочери.
Человек ждал появления малыша на свет, но узнав о поле ребенка, расстроился и дал взятку акушерке. Женщина принесла ему чужого мальчика, который до сих пор воспитывался в его доме. Он решил в посте признаться своей супруге о таких событиях, а также считает, что чужих малышей не бывает.
Мужчина даже готов к разводу, хотя не намерен платить алименты, и будет отстаивать свое право на отцовство в судебном порядке. Таким образом, он сохранит средства на содержание чужого сына. После такого поста читатели испытали небольшой шок, но пока ответная реакция со стороны жены неизвестна.
Человек ждал появления малыша на свет, но узнав о поле ребенка, расстроился и дал взятку акушерке. Женщина принесла ему чужого мальчика, который до сих пор воспитывался в его доме. Он решил в посте признаться своей супруге о таких событиях, а также считает, что чужих малышей не бывает.
Мужчина даже готов к разводу, хотя не намерен платить алименты, и будет отстаивать свое право на отцовство в судебном порядке. Таким образом, он сохранит средства на содержание чужого сына. После такого поста читатели испытали небольшой шок, но пока ответная реакция со стороны жены неизвестна.
Общество
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 14:57