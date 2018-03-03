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В Волгограде мужчина подменил в роддоме детей из-за желания иметь наследника

Пользователи сетей прочитали сообщение от мужчины из Волгограда, решившего признаться в своем поступке через 10 лет. Он сильно хотел иметь наследника и подменил в роддоме детей после рождения дочери.

Человек ждал появления малыша на свет, но узнав о поле ребенка, расстроился и дал взятку акушерке. Женщина принесла ему чужого мальчика, который до сих пор воспитывался в его доме. Он решил в посте признаться своей супруге о таких событиях, а также считает, что чужих малышей не бывает.

В Волгограде мужчина подменил в роддоме детей из-за желания иметь наследника


Мужчина даже готов к разводу, хотя не намерен платить алименты, и будет отстаивать свое право на отцовство в судебном порядке. Таким образом, он сохранит средства на содержание чужого сына. После такого поста читатели испытали небольшой шок, но пока ответная реакция со стороны жены неизвестна.
Общество
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 14:57
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