Жительница Филиппин родила сына – “единорога”
Местные СМИ сообщили об инциденте в клинике Филиппин. Жительница страны родила сына – “единорога”, имеющего врожденные пороки черепа.
Медики прекрасно знают о редкой патологии, вызывающей у малышей появление опухоли, напоминающей рог мифического животного. Однако во время беременности у женщины не были замечены аномалии плода, которые потом стали причиной возникновения энцефалоцела.
Пока роженица шокирована такими событиями и переживает за здоровье малыша. Это доброкачественное образование не задевает клетки органа, так что его можно удалить хирургическим путем. С таким недугом рождается один ребенок из 5000, но он провоцирует выпячивание между стыками костей черепа и может сопровождаться неприятными симптомами.
Медики прекрасно знают о редкой патологии, вызывающей у малышей появление опухоли, напоминающей рог мифического животного. Однако во время беременности у женщины не были замечены аномалии плода, которые потом стали причиной возникновения энцефалоцела.
Пока роженица шокирована такими событиями и переживает за здоровье малыша. Это доброкачественное образование не задевает клетки органа, так что его можно удалить хирургическим путем. С таким недугом рождается один ребенок из 5000, но он провоцирует выпячивание между стыками костей черепа и может сопровождаться неприятными симптомами.
В мире
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 16:10