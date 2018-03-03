Жительница Филиппин родила сына – “единорога”

Медики прекрасно знают о редкой патологии, вызывающей у малышей появление опухоли, напоминающей рог мифического животного. Однако во время беременности у женщины не были замечены аномалии плода, которые потом стали причиной возникновения энцефалоцела.Пока роженица шокирована такими событиями и переживает за здоровье малыша. Это доброкачественное образование не задевает клетки органа, так что его можно удалить хирургическим путем. С таким недугом рождается один ребенок из 5000, но он провоцирует выпячивание между стыками костей черепа и может сопровождаться неприятными симптомами.