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Ирина Шейк предстала на обложке глянца без укладки и макияжа

Модель Ирина Шейк снова порадовала своих поклонников и появилась на обложке глянцевого журнала Vogue без макияжа.

Ирина Шейк предстала на обложке глянца без укладки и макияжа


Одна из востребованных моделей Ирина Шейк появилась на обложке журнала Vogue. Ирине предложили стилисты предстать в необычном образе и отказаться от броского макияжа и вызывающих нарядов.

Мода на естественность и натуральность охватывает весь мир. Все больше представительниц прекрасной половины отказываются от косметики не только в повседневной жизни, но и на публичных мероприятиях. Модная индустрия тоже не отстает от тренда и все чаще публикует на своих глянцевых обложках фотоснимки звезд и моделей без мейкапа и без необыкновенной укладки.

Ирина Шейк предстала на обложке глянца без укладки и макияжа


Журнал Vogue не стал исключением, и на нем предстала Ирина Шейк, продемонстрировав всем свою природную красоту. На снимке совершенно нет косметики, а волосы просто распущены. На знаменитости надет топ рубашечного типа, который прекрасно подчеркнул идеальную фигуру красотки.

Пользователи Сети пришли в восторг от данного фото и написали в комментариях множество комплиментов. Ранее манекенщица, будучи беременной уже участвовала в подобной фотосъемке. Жена Брэдли Купера была как всегда неотразима.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 12:50
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