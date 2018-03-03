Ирина Шейк предстала на обложке глянца без укладки и макияжа

Одна из востребованных моделей Ирина Шейк появилась на обложке журнала Vogue. Ирине предложили стилисты предстать в необычном образе и отказаться от броского макияжа и вызывающих нарядов.Мода на естественность и натуральность охватывает весь мир. Все больше представительниц прекрасной половины отказываются от косметики не только в повседневной жизни, но и на публичных мероприятиях. Модная индустрия тоже не отстает от тренда и все чаще публикует на своих глянцевых обложках фотоснимки звезд и моделей без мейкапа и без необыкновенной укладки.Журнал Vogue не стал исключением, и на нем предстала Ирина Шейк, продемонстрировав всем свою природную красоту. На снимке совершенно нет косметики, а волосы просто распущены. На знаменитости надет топ рубашечного типа, который прекрасно подчеркнул идеальную фигуру красотки.Пользователи Сети пришли в восторг от данного фото и написали в комментариях множество комплиментов. Ранее манекенщица, будучи беременной уже участвовала в подобной фотосъемке. Жена Брэдли Купера была как всегда неотразима.