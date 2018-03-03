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В Женеве представят экстремальный Mercedes-AMG E63 S от Brabus

Специалисты тюнинг-ателье Brabus рассекретили технические характеристики доработанного автомобиля Mercedes-AMG E63 S. Тюнингованная новинка получила 789-сильный битурбированный мотор, официальная презентация машины состоится в Женеве.

В Женеве представят экстремальный Mercedes-AMG E63 S от Brabus


В преддверии дебюта немецкие тюнеры рассекретили Mercedes-AMG E63 S. В плане динамических характеристик 4-дверное купе сможет составить конкуренцию некоторым итальянским суперкарам от Lamborghini и Ferrari.

Базовая версия автомобиля Mercedes-AMG E63 S оснащена битурбированным мотором V8 объёмом 4,0 литра производительностью 603 лошадиные силы. Тюнеры доработали систему турбонаддува, после чего мощность силового агрегата увеличилась на 186 лошадиных сил, а крутящий момент составил 1 000 Нм.

В результате тюнингованный Mercedes-AMG E63 S будет до первой «сотни» разгоняться за 3,0 секунды, что на 0,4 секунды быстрее чем заводская модель, а максимальная скорость автомобиля составит 300 км/час. Стоимость тюнингованного автомобиля будет названа во время премьеры.
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Добавил: Алина Сегодня, 16:20
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