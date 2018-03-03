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Зрители «Дома-2» гадают, как быстро на Сейшелах Гобозов забудет об Иване

Наконец-то сбылась мечта Александра Гобозова и он летит на Сейшелы, причем организаторы отправили его одного, без Иван Диловой и, теперь зрители гадают, как быстро он забудет молоденькую участницу.

В последнее время отношения «старичка» и молоденькой болгарки заметно охладели и поклонники телестройки не исключают, что на Острове Любви Гобозов присмотрел себе уже новую даму сердца, а то и вознамерился вернуть расположение Кати Зиновьевой.

Зрители «Дома-2» гадают, как быстро на Сейшелах Гобозов забудет об Иване

Пользователи смеются над Гобозовым, который намерен похудеть и омолодиться на Острове и вновь приняться за соблазнение Иваны.

Мужчина перед отъездом подарил ей дорогое украшение, которое она благосклонно приняла, но целовать себя не позволила. Девушке такой «мачо» очень выгоден, но она пока не готова сдаваться.

Однако на Сейшелах полно симпатичных участниц, которые ничем не хуже Диловой и вполне возможно, что Гобозов быстро о ней позабудет и примется соблазнять кого-то другого.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 12:27
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