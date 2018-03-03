Новая оптическая иллюзия превратила дисплей устройства iPhone X в «бездонную дыру»
Новая оптическая иллюзия смогла превратить дисплей iPhone X в так называемую «бездонную дыру».
Пользователей глобальной сети удивила абсолютно новая оптическая иллюзия. В свою очередь она была создана при помощи iPhone X. Стоит отметить, что ролик с данным удивительным эффектом в Twitter на своей странице выложил разработчик Питер Норрби. Автор видео подписал свой пост следующим образом: «Никакой обработки». На видео показан смартфон, дисплей которого превратился в итоге в «бездонную дыру».
Пользователи сети отмечают, что картинка в данном случае получилась очень объемной. При этом она меняется при изменении расположения устройства. Один из комментаторов говоря про эффект заметил, что это является порталом в другой мир. Выдвигаются также предположения, что это приложение использует современную технологию дополненной реальности, которая следит за осуществляемыми движениями головы, фиксируя их при помощи Face ID.
Пользователей глобальной сети удивила абсолютно новая оптическая иллюзия. В свою очередь она была создана при помощи iPhone X. Стоит отметить, что ролик с данным удивительным эффектом в Twitter на своей странице выложил разработчик Питер Норрби. Автор видео подписал свой пост следующим образом: «Никакой обработки». На видео показан смартфон, дисплей которого превратился в итоге в «бездонную дыру».
Пользователи сети отмечают, что картинка в данном случае получилась очень объемной. При этом она меняется при изменении расположения устройства. Один из комментаторов говоря про эффект заметил, что это является порталом в другой мир. Выдвигаются также предположения, что это приложение использует современную технологию дополненной реальности, которая следит за осуществляемыми движениями головы, фиксируя их при помощи Face ID.
Технологии
Добавил: tantan61 Сегодня, 17:10