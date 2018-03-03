АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Подводный дом Жака-Ива Кусто стал доказательством реальности жизни людей в морских глубинах
EUR 69.47 USD 56.66
Курс валют на 03.03.2018

Новая оптическая иллюзия превратила дисплей устройства iPhone X в «бездонную дыру»

Новая оптическая иллюзия смогла превратить дисплей iPhone X в так называемую «бездонную дыру».

Новая оптическая иллюзия превратила дисплей устройства iPhone X в «бездонную дыру»

Пользователей глобальной сети удивила абсолютно новая оптическая иллюзия. В свою очередь она была создана при помощи iPhone X. Стоит отметить, что ролик с данным удивительным эффектом в Twitter на своей странице выложил разработчик Питер Норрби. Автор видео подписал свой пост следующим образом: «Никакой обработки». На видео показан смартфон, дисплей которого превратился в итоге в «бездонную дыру».

Пользователи сети отмечают, что картинка в данном случае получилась очень объемной. При этом она меняется при изменении расположения устройства. Один из комментаторов говоря про эффект заметил, что это является порталом в другой мир. Выдвигаются также предположения, что это приложение использует современную технологию дополненной реальности, которая следит за осуществляемыми движениями головы, фиксируя их при помощи Face ID.
Технологии
Добавил: tantan61 Сегодня, 17:10
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Рита Дакота рассказала, что боится перемен и
Вера Брежнева поделилась сказочным снимком из
Елена Темникова удивила поклонников откровенным
Анна Седокова оставила детей с няней в незнакомом
Редкий мотоцикл Lamborghini 1980-х годов
На внедорожнике-амфибии SCG Steve американцы
Регина Тодоренко пожертвовала игрой на фортепиано
Nokia показала разработку «умной» куртки для
Поклонница Игоря Николаева из Салехрада хотела
В среднем взрослые обращаются к врачу через пять
Гигантские НЛО превратили спутник Земли в базу
Поклонница Игоря Николаева из Салехрада хотела
Skoda презентует в Женеве складной самокат
Поклонница Игоря Николаева из Салехрада хотела
Новая оптическая иллюзия превратила дисплей
Житель Волгограда предложил горожанам интим от
Наследник Владимира Кристовского Федор любит
Права на реалити-шоу во «ВКонтакте» продали за 20
Кристина Орбакайте опровергла слухи об операции
Анна Седокова ищет вдохновение в весеннем сезоне
Ольга Серябкина опубликовала в Instagram снимки
Никита Пресняков просит фанатов его родственников
Der Spiegel провел расследование и подтвердил,
В Женеве представят экстремальный Mercedes-AMG
Жительница Филиппин родила сына – “единорога”
Вячеслав Зайцев со слезами на глазах говорит о
Ученые: Пришельцы не могут связаться с людьми
В Ивановской области по улицам деревни Иневеж
В Техасе на кладбище городка Аврора обнаружена
Опубликовали тизер экстремального Lamborghini
Просмотреть все новости