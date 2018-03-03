Новая оптическая иллюзия превратила дисплей устройства iPhone X в «бездонную дыру»

Пользователей глобальной сети удивила абсолютно новая оптическая иллюзия. В свою очередь она была создана при помощи iPhone X. Стоит отметить, что ролик с данным удивительным эффектом в Twitter на своей странице выложил разработчик Питер Норрби. Автор видео подписал свой пост следующим образом: «Никакой обработки». На видео показан смартфон, дисплей которого превратился в итоге в «бездонную дыру».Пользователи сети отмечают, что картинка в данном случае получилась очень объемной. При этом она меняется при изменении расположения устройства. Один из комментаторов говоря про эффект заметил, что это является порталом в другой мир. Выдвигаются также предположения, что это приложение использует современную технологию дополненной реальности, которая следит за осуществляемыми движениями головы, фиксируя их при помощи Face ID.