В России 8% людей столкнулись с домогательствами на работе

В исследовании приняли участие 1600 добровольцев после 18 лет. Среди них 6% людей предпочли скрыть такие факты от общества, а вышеуказанные особы подтвердили, что часто сталкивались с попытками сексуальных контактов в своей жизни.Однако 86% жителей не были в такой ситуации, но чаще всего домогательствам подвергаются женщины. Представительницы слабого пола имели 11% по сравнению с мужчинами, из которых только 5% имели подобную проблему.