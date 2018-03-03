Skoda презентует в Женеве складной самокат

Накануне в сеть выложили фотографии раскладного самоката. Как отмечают сами разработчики самокат предназначен для жителей больших городов, он может пригодиться водителям, которые паркуются вдали от работы, а также желающим побыстрее объехать пробку.Новый самокат выполнен в характерных для чешского бренда цветах и имеет узнаваемые черты автомобилей марки Skoda. Так как самокат выполнен из алюминия, то его вес составляет всего 5 килограммов, а использовать его могут люди весом до 100 килограммов.Самокат в сложенном виде имеет длину 41 сантиметр, а ширину 48 сантиметров, благодаря таким размерам он без труда поместится в багажнике автомобиля. Начиная со второй половины 2018 года самокат будет предлагаться в качестве дополнительной опции к автомобилям Skoda Superb и Skoda Rapid.