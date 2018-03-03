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Skoda презентует в Женеве складной самокат

Чешская компания Skoda в Женеве представит концепт раскладного самоката, сделанного из алюминия. Раскладной самокат помещается в багажнике автомобиля, и уже в этом году он станет доступен для покупки моделей Skoda Superb и Skoda Rapid.

Skoda презентует в Женеве складной самокат


Накануне в сеть выложили фотографии раскладного самоката. Как отмечают сами разработчики самокат предназначен для жителей больших городов, он может пригодиться водителям, которые паркуются вдали от работы, а также желающим побыстрее объехать пробку.

Новый самокат выполнен в характерных для чешского бренда цветах и имеет узнаваемые черты автомобилей марки Skoda. Так как самокат выполнен из алюминия, то его вес составляет всего 5 килограммов, а использовать его могут люди весом до 100 килограммов.

Самокат в сложенном виде имеет длину 41 сантиметр, а ширину 48 сантиметров, благодаря таким размерам он без труда поместится в багажнике автомобиля. Начиная со второй половины 2018 года самокат будет предлагаться в качестве дополнительной опции к автомобилям Skoda Superb и Skoda Rapid.
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Добавил: Алина Сегодня, 17:30
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