Зрители требуют выгнать с «Дома-2» старичков и дать молодым раскрыться
Около месяца назад в реалити-шоу «Дом-2» вернулись Илья Яббаров и Саша Гобозов, и этот факт не понравился многим любителям проекта.
Зритель предполагает, что «Поляна «сдохла» с возвращением «старперов» и все остальные люди в проекте будто растворились на их фоне.
Поклонники телестройки вопрошают, куда подевались новички, а некоторые даже их имен не помнят.
Телезрители критикуют эфиры, в которых теперь показывают только Ивану Дилову воротящую нос от Гобозова и оживляющуюся только при виде подарков, им не нравится вечно жующая свой рот Савкина и зрелища когда Жарикову «дрючат» в туалете.
Зрители даже согласны на Сашу Черно, только чтобы оживить эфиры и добавить в них «свежей крови».
Зрители просят организаторов не мешать людям встречаться по симпатии ми не спаривать насильно участников.
Зритель предполагает, что «Поляна «сдохла» с возвращением «старперов» и все остальные люди в проекте будто растворились на их фоне.
Поклонники телестройки вопрошают, куда подевались новички, а некоторые даже их имен не помнят.
Телезрители критикуют эфиры, в которых теперь показывают только Ивану Дилову воротящую нос от Гобозова и оживляющуюся только при виде подарков, им не нравится вечно жующая свой рот Савкина и зрелища когда Жарикову «дрючат» в туалете.
Зрители даже согласны на Сашу Черно, только чтобы оживить эфиры и добавить в них «свежей крови».
Зрители просят организаторов не мешать людям встречаться по симпатии ми не спаривать насильно участников.