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Зрители требуют выгнать с «Дома-2» старичков и дать молодым раскрыться

Около месяца назад в реалити-шоу «Дом-2» вернулись Илья Яббаров и Саша Гобозов, и этот факт не понравился многим любителям проекта.

Зритель предполагает, что «Поляна «сдохла» с возвращением «старперов» и все остальные люди в проекте будто растворились на их фоне.

Зрители требуют выгнать с «Дома-2» старичков и дать молодым раскрыться

Поклонники телестройки вопрошают, куда подевались новички, а некоторые даже их имен не помнят.

Зрители требуют выгнать с «Дома-2» старичков и дать молодым раскрыться

Телезрители критикуют эфиры, в которых теперь показывают только Ивану Дилову воротящую нос от Гобозова и оживляющуюся только при виде подарков, им не нравится вечно жующая свой рот Савкина и зрелища когда Жарикову «дрючат» в туалете.

Зрители требуют выгнать с «Дома-2» старичков и дать молодым раскрыться

Зрители даже согласны на Сашу Черно, только чтобы оживить эфиры и добавить в них «свежей крови».

Зрители просят организаторов не мешать людям встречаться по симпатии ми не спаривать насильно участников.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 11:57
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