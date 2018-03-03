Зрители требуют выгнать с «Дома-2» старичков и дать молодым раскрыться

Зритель предполагает, что «Поляна «сдохла» с возвращением «старперов» и все остальные люди в проекте будто растворились на их фоне.Поклонники телестройки вопрошают, куда подевались новички, а некоторые даже их имен не помнят.Телезрители критикуют эфиры, в которых теперь показывают только Ивану Дилову воротящую нос от Гобозова и оживляющуюся только при виде подарков, им не нравится вечно жующая свой рот Савкина и зрелища когда Жарикову «дрючат» в туалете.Зрители даже согласны на Сашу Черно, только чтобы оживить эфиры и добавить в них «свежей крови».Зрители просят организаторов не мешать людям встречаться по симпатии ми не спаривать насильно участников.