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На дне озера Миннесота-Лейк дайверы обнаружили памятник серийному убийце Джейсону Вурхизу

На дне озера Миннесота-Лейк американские дайверы обнаружили памятник серийному убийце Джейсону Вурхизу. Они сначала были напуганы видом персонажа из фильма “Пятница, 13-е”, а также не знают, кто мог установить его фигуру в этом месте.

Высокий зомби в старой хоккейной маске был при жизни ребенком, который утонул в водоеме возле лагеря. Потом создатели хита ужасов сделали его жестоким убийцей с мачете, который часто нападал на людей. Скульптура с цепью на шее находится на 37-метровой глубине, а также выполнена прекрасно и почти не отличается от реального героя картины.

На дне озера Миннесота-Лейк дайверы обнаружили памятник серийному убийце Джейсону Вурхизу


Возможно, его создал поклонник жанра ужасов, который решил поместить свой шедевр в подводную среду. Действительно, о нем люди узнали случайно, так что в будущем находка может стать достопримечательностью для любителей дайвинга.
В мире
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 14:00
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