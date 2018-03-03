На дне озера Миннесота-Лейк дайверы обнаружили памятник серийному убийце Джейсону Вурхизу
На дне озера Миннесота-Лейк американские дайверы обнаружили памятник серийному убийце Джейсону Вурхизу. Они сначала были напуганы видом персонажа из фильма “Пятница, 13-е”, а также не знают, кто мог установить его фигуру в этом месте.
Высокий зомби в старой хоккейной маске был при жизни ребенком, который утонул в водоеме возле лагеря. Потом создатели хита ужасов сделали его жестоким убийцей с мачете, который часто нападал на людей. Скульптура с цепью на шее находится на 37-метровой глубине, а также выполнена прекрасно и почти не отличается от реального героя картины.
Возможно, его создал поклонник жанра ужасов, который решил поместить свой шедевр в подводную среду. Действительно, о нем люди узнали случайно, так что в будущем находка может стать достопримечательностью для любителей дайвинга.
Высокий зомби в старой хоккейной маске был при жизни ребенком, который утонул в водоеме возле лагеря. Потом создатели хита ужасов сделали его жестоким убийцей с мачете, который часто нападал на людей. Скульптура с цепью на шее находится на 37-метровой глубине, а также выполнена прекрасно и почти не отличается от реального героя картины.
Возможно, его создал поклонник жанра ужасов, который решил поместить свой шедевр в подводную среду. Действительно, о нем люди узнали случайно, так что в будущем находка может стать достопримечательностью для любителей дайвинга.
В мире
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 14:00