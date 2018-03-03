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Pagani планирует выпустить электрический суперкар

Руководитель компании Pagani Горацио Пагани подтвердил информацию о создании электрического суперкара. Согласно предварительной информации новинку представят не ранее 2025 года.

Pagani планирует выпустить электрический суперкар


По словам Горацио Пагани, создавать двигатели V12, которые будут отвечать экологическим требованиям, с каждым годом создавать становится всё сложнее. Подобные силовые установки до 2025 года можно будет использовать без проблем.

Понимая подобные перспективы в компании Pagani решили разработать новый электрокар для этого была собрана группа из 20 инженеров. При этом глава компании отметил, что на новый суперкар не будут устанавливать систему автопилота, потому что это противоречит ценностям бренда. Глава Pagani ранее заявлял, что они создают автомобили для клиентов, получающих удовольствие от вождения.
Авто
Добавил: Алина Вчера, 21:10
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