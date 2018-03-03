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Зрители называют «Дом-2» шоу с подсадными актерами

Поклонники скандальной телестройки «Дом-2» все больше недовольны как форматом проекта, так и его главными героями.

Популярные ведущие реалити-шоу уже давно набили всем оскомину, особенно «Бузова в труса» и «Бородина со своим «сосешься» и «жаришь». Помимо этого приверженцев этой передачи пугает жуткая мимика Ксении Бородиной.

Зрители называют «Дом-2» шоу с подсадными актерами

Зрители называют этих ведущих мерзкими, вульгарными и немолодыми девками.

По мнению поклонников телестройки, она из шоу реальных отношений превратилась в ТВ-шоу с подсадными актерами и псевдо подсадными экспертами.

Пользователи пишут, что подобных шоу уйма на других каналах, тогда как «Дом-2» выделялся именно реалистичностью и у «Дом-2» есть все шансы растерять своих телезрителей.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 11:27
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