Зрители называют «Дом-2» шоу с подсадными актерами

Популярные ведущие реалити-шоу уже давно набили всем оскомину, особенно «Бузова в труса» и «Бородина со своим «сосешься» и «жаришь». Помимо этого приверженцев этой передачи пугает жуткая мимика Ксении Бородиной.Зрители называют этих ведущих мерзкими, вульгарными и немолодыми девками.По мнению поклонников телестройки, она из шоу реальных отношений превратилась в ТВ-шоу с подсадными актерами и псевдо подсадными экспертами.Пользователи пишут, что подобных шоу уйма на других каналах, тогда как «Дом-2» выделялся именно реалистичностью и у «Дом-2» есть все шансы растерять своих телезрителей.