Скотт Уоринг обнаружил на снимках Марса череп пришельца

Он может быть настоящими останками или фрагментом статуи, но расположился рядом с марсоходом. Очертания головы не напоминают человеческий аналог, а также формы лица слишком грубые. Возможно, этот шедевр оставила после себя внеземная цивилизация, жившая на поверхности небесного тела. Никто не знает, как в действительности выглядели эти существа, но в любом случае находка не имеет отношения к обычным камням.Затем исследователь подчеркнул, что NASA не собирается рассказывать правду о множестве предметов, оставленных на поверхности Марса пришельцами. Он лично желает открыть истину читателям, но она будет не похожа на мнение людей. Пользователи сетей доверяют словам эксперта, показавшего раньше сюжеты со своими внеземными находками. Даже скептики не комментируют фото из-за нехватки аргументов.