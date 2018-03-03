Опубликовали тизер экстремального Lamborghini Huracan Performante Spyder

Представителями компании отмечается, что кузов экстремальной вариации Lamborghini Huracan Performante наделят откидной крышей. При этом дебют транспортного средства состоится на днях в рамках Женевского автосалона. Тизер, который опубликовали в Сети, повествует в основном касательно рекордов модели авто в кузове купе. Авторы только в конце ролика демонстрируют зрителю на протяжении нескольких секунд новую версию в кузове родстер.Поклонники бренда в рамках женевского автосалона ожидают показ дизайна версии Lamborghini Huracan Performante. Уже имеется информация, что транспортное средство оснащается 5,2-литровым безнаддувным силовым агрегатом V10, генерирующим 630 лошадиных сил. Мотор разгоняет суперкар до первой сотни за 3 секунды.