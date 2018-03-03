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Опубликовали тизер экстремального Lamborghini Huracan Performante Spyder

Итальянский автомобильный бренд премиум-класса Lamborghini в Сети разместил тизер «заряженной» версии Huracan Performante Spyder. Авто выполнено в вариации Performante Spyder.

Опубликовали тизер экстремального Lamborghini Huracan Performante Spyder

Представителями компании отмечается, что кузов экстремальной вариации Lamborghini Huracan Performante наделят откидной крышей. При этом дебют транспортного средства состоится на днях в рамках Женевского автосалона. Тизер, который опубликовали в Сети, повествует в основном касательно рекордов модели авто в кузове купе. Авторы только в конце ролика демонстрируют зрителю на протяжении нескольких секунд новую версию в кузове родстер.


Поклонники бренда в рамках женевского автосалона ожидают показ дизайна версии Lamborghini Huracan Performante. Уже имеется информация, что транспортное средство оснащается 5,2-литровым безнаддувным силовым агрегатом V10, генерирующим 630 лошадиных сил. Мотор разгоняет суперкар до первой сотни за 3 секунды.
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Добавил: tantan61 Сегодня, 15:30
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