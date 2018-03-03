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Исследователи подтвердили правдивость информации об НЛО с трехглазыми пришельцами в Воронеже

В конце 80-х годов воронежские курсанты из Высшего авиационного инженерного училища стали свидетелями появления над городом НЛО с трехглазыми пришельцами. Исследователи подтвердили правдивость информации после проверки.

Объект имел серовато-беловатые оттенки, а также оставлял розовое свечение во время полета. Затем он стал уменьшаться в размерах на глазах у людей, после чего вообще исчез с поля зрения. Перед такими событиями ученики из школы заметили гуманоида, выходящего из красной сферы. Он поразил ребят необычной внешностью и носил блестящий серебристый комбинезон.

Исследователи подтвердили правдивость информации об НЛО с трехглазыми пришельцами в Воронеже


Эксперты начали изучение НЛО в 90-х годах, а также британские специалисты получили материалы, сделанные жителями города. Тогда они не могли выяснить подлинность картинок, но только благодаря новому оборудованию уфологам удалось установить истину. Сюжеты не были отредактированы, а также НЛО имел большие размеры, указывающие на внеземные технологии.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 14:10
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