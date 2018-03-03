Зрители сомневаются, что Саша Черно серьезно намерена похудеть

Зрители телестройки предполагают, что такое возможно, только если девушку поддержит ее ухажер Иосиф Оганесян.Но основная масса телезрителей сомневается, что Сашино похудение и на этот раз принесет плоды. Во-первых, ей не помогло ни соревнование с Мариной Тристановной и Машей Кохно, во-вторых, ни усилия преподавателей по этикету и диетологов.Помимо этого Черно не стремится изменить имидж, так как этом поможет в конкурсе «Свадьба на миллион», но вряд ли поможет ей удержаться на проекте.Разве что Саша Черно умудрится забеременеть и остаться на «Дом-2» на несколько лет, как это произошло с некоторыми другими домовцами.