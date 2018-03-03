Ольга Бузова очарована Владивостоком

Теперь Ольга Бузова оказалась во Владивостоке и очарована этим городом. В очередной публикации Бузова позирует на фоне панорамы дальневосточной столицы и знаменитого «Золотого моста».Накануне Ольга Бузова опубликовала видео встречи на железнодорожном вокзале. В комментариях пользователи написали, что подобным образом встречали разве что Аллу Пугачеву. Толпа фанатов скандировала имя своего кумира и вместе со знаменитостью поклонники спели ее популярный хит «Wi-Fi».Фолловеры признали фотографию Ольги Бузовой во Владивостоке очень удачной и назвали певицу красоткой.