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Итальянское ателье Touring Supperleggera представит в Женеве купе

Итальянское кузовное ателье Touring Supperleggera готовится представить в Женеве роскошное купе Sciadipersia. Автомобиль построен на базе Maserati Gran Turismo всего будет выпущено 10 таких моделей.

Итальянское ателье Touring Supperleggera представит в Женеве купе


Главный дизайнер ателье Touring Supperleggera Луи де Фабрибекер сообщил, что основную концепцию автомобиля разработчики взяли у Maserati 5000GT The Shah of Persiа 1958 модельного года. Также при создании автомобиля дизайнеры вдохновлялись пассажирским поездом «Восточный экспресс», который является символом роскоши дальних поездок.

Отмечается, что все работы по созданию кузова Sciadipersia выполнялись вручную. Автомобиль получил такие уникальные детали, как панорамная крыша и задние стойки, сделанные из матированного алюминия. В отделке интерьера дизайнеры использовали кожу, изготовленную на туринской фабрике Foglizzo.

В качестве силовой установки роскошного купе Sciadipersia выступает атмосферный силовой агрегат V8 объёмом 4,7 литра производительностью 461 лошадиную силу.
Авто
Добавил: Алина Сегодня, 13:30
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