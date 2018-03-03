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После скандала глава Subaru покинет пост президента автокомпании

Вскоре японская автокомпания Subaru сменит президента, потому что Ясуюки Ёсинага - ее нынешний глава, покидает свой пост.

После скандала глава Subaru покинет пост президента автокомпании

Ёсинага несмотря на свой уход, останется главным исполнительным директором компании. Он в совете директоров производителя будет председательствовать. Свой пост Ёсинага передаст Томоми Накамура, который сейчас является главой североамериканского подразделения японского автопроизводителя. В Subaru 31 марта в топ-менеджменте ожидаются масштабные перестановки. Казуо Хосёя, являющийся в компании вице-президентом и главным генеральным менеджером отдела маркетинга и продажи, займёт должность главы Tokyo Subaru Inc. Со своих постов ушёл генеральный, а также старший директор двух инженерных подразделений производителя.

Раньше сообщалось про скандал в Subaru, касающийся проведения тестирования продукции некомпетентными сотрудниками компании. Это и послужило поводом для таких перестановок.
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Добавил: tantan61 Сегодня, 15:10
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