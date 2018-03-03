Ольга Васильева утвердила правила выдачи образовательного кредита

Ранее Минобрнауки предложило установить перечень документов, которые финансовые учреждения должны предоставить в это ведомство для составления соглашения о выдаче денежных средств. После этого этот процесс включения в программу господдержки обязательного кредитования наберет новую силу, считают чиновники.Одновременно устанавливаются правила, которыми будут руководствоваться кредитные организации как получатели господдержки. Размер его определит банк, как и срок пользования кредитом. Однако его использование ограничивается 10 годами с момента окончания льготного периода кредитования.