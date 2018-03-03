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Ольга Васильева утвердила правила выдачи образовательного кредита

Инициатором выдачи "образовательного кредита" стала глава Минобрнауки ведомства Ольга Васильева. К марту месяцу были разработаны правила его получения и использования, в которых предусмотрена и господдержка этой программы.

Ранее Минобрнауки предложило установить перечень документов, которые финансовые учреждения должны предоставить в это ведомство для составления соглашения о выдаче денежных средств. После этого этот процесс включения в программу господдержки обязательного кредитования наберет новую силу, считают чиновники.

Ольга Васильева утвердила правила выдачи образовательного кредита


Одновременно устанавливаются правила, которыми будут руководствоваться кредитные организации как получатели господдержки. Размер его определит банк, как и срок пользования кредитом. Однако его использование ограничивается 10 годами с момента окончания льготного периода кредитования.
Экономика
Добавил: Valeriy Сегодня, 13:10
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