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Зрителям неприятно видеть в эфирах «Дома-2» полуголую Сашу Черно

Участница «дома-2» Александра Черно, несмотря на смазливую внешность, многих отторгает своими габаритами.

Зрители заявляют, что им неприятно смотреть на жирное тело полуголой Черно, которое нередко мелькает в эфирах телестройки.

Зрителям неприятно видеть в эфирах «Дома-2» полуголую Сашу Черно

По мнению пользователей, «Дом-2» это молодежное шоу, а Черно в свои 25 лет даже не старается улучшить внешность и перестать безмерно жрать. Зато Саша любит «поплакать», что у нее проблемы в отношениях с Иосифом Оганесяном.

Поклонники реалити-шоу сетуют, что им приходится смотреть на тошнотных Рапунцелей и «мерзких мужикашек», а тут еще страшный и «жирный требух» Черно, тогда как раньше в эфирах появлялись симпатичные девчонки и парни.

Зрителям неприятно видеть в эфирах «Дома-2» полуголую Сашу Черно

Зрители надеются, что организаторы примут сведению их чаяния и начнут набирать на проект приятных личностей.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 10:35
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