Зрителям неприятно видеть в эфирах «Дома-2» полуголую Сашу Черно

Зрители заявляют, что им неприятно смотреть на жирное тело полуголой Черно, которое нередко мелькает в эфирах телестройки.По мнению пользователей, «Дом-2» это молодежное шоу, а Черно в свои 25 лет даже не старается улучшить внешность и перестать безмерно жрать. Зато Саша любит «поплакать», что у нее проблемы в отношениях с Иосифом Оганесяном.Поклонники реалити-шоу сетуют, что им приходится смотреть на тошнотных Рапунцелей и «мерзких мужикашек», а тут еще страшный и «жирный требух» Черно, тогда как раньше в эфирах появлялись симпатичные девчонки и парни.Зрители надеются, что организаторы примут сведению их чаяния и начнут набирать на проект приятных личностей.