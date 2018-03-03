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Евгений Кузин намеревался заплатить девушке за рождение дочери

Бывший участник Евгений Кузин в разговоре с блогером Лизой Кутузовой рассказал о воспитании своего сына Мити и о планах на будущих детей.

Так Женя признался, что помимо сына страстно хочет иметь дочь, которую ему родит нынешняя супруга Александра Артемова.

Евгений Кузин намеревался заплатить девушке за рождение дочери

Также Кузин рассказал, что когда ему было 18 лет, он предложил одной девчонке 2000 рублей, за то чтобы она родила ребенка и отдала ему. Евгений Кузин откровенно заявляет, что его в первую очередь интересуют дети, а «житье-бытья с женщиной» для него второстепенно.

Евгений Кузин намеревался заплатить девушке за рождение дочери

Евгений с теплотой вспоминает бессонные ночи, которые ему пришлось пережить, когда родился сын Митя. Его бывшая жена Маргарита Агибалова училась, а вся забота о ребенке легла на плечи Кузина. Сейчас по заверениям Жени, «Митя живет в полной гармонии, его окружают люди, которые любят его по-настоящему».

Кузин мечтает о дочери, которую будет купать и причесывать, а старость он хочет встретить в окружении детей и внуков.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 10:21
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