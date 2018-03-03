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Компания Fiat готовит внедорожную современную версию хэтчбека Argo

Компания Fiat планирует выпустить внедорожную современную версию 5-дверного хэтчбека Argo.

Компания Fiat готовит внедорожную современную версию хэтчбека Argo

Транспортное средство собирали для авторынка Южной Америки. За счёт выпуска новой версии авто производитель собирается увеличить объёмы реализаций. Подробности касательно новинки компания Fiat пока держит в секрете. Не разглашается также информация касательно моторной гаммы. Рассматривая текущую версию хэтчбека Argo, стоит отметить, что в рамках авторынка Южной Америки модель предлагается с однолитровым силовым агрегатом, который способен генерировать 72 лошадиные силы. Силовая установке может работать на бензине, а также этаноле.

Производителем также предлагается для приобретения 1,3-литровый силовой агрегат, который генерирует 109 лошадиных сил. Наряду с этим доступен силовой агрегат на 1,8 литра, генерирующий139 лошадиных сил. Между тем за базовую версию Fiat Argo следует заплатить практически 48 тысяч реалов.
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Добавил: tantan61 Сегодня, 14:50
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