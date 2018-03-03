Антон Гусев обнародовал свой солидный заработок почти в полмиллиона рублей

А недавно супруг Виктории Романец опубликовал в Instagram пост, в котором сообщил, что в феврале его заработки по сетевому маркетингу составили 406 тысяч рублей и все это только за то, что он «обучает людей зарабатывать независимо ни от чего в стране и мире, ну и за то, что правильно питается».Никаких документальных подтверждений этому заявлению не последовало и хейтеры посчитали это очередным криком души не очень удачливого сетевого деятеля.Антифанаты шутят, что Антон во всю мощь старается соответствовать своей более обеспеченной супруге. Тем более что Виктория заявила о покупке в апреле таунхауза за 10 млн рублей.Хейтеры смеются, что Гусев боится лишиться благосклонности жены и как следствие жилплощади.