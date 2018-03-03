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Антон Гусев обнародовал свой солидный заработок почти в полмиллиона рублей

Материальная состоятельность экс-участника реалити-шоу «Дом-2» Антона Гусева уже давно является объектом для насмешек.

А недавно супруг Виктории Романец опубликовал в Instagram пост, в котором сообщил, что в феврале его заработки по сетевому маркетингу составили 406 тысяч рублей и все это только за то, что он «обучает людей зарабатывать независимо ни от чего в стране и мире, ну и за то, что правильно питается».

Антон Гусев обнародовал свой солидный заработок почти в полмиллиона рублей

Никаких документальных подтверждений этому заявлению не последовало и хейтеры посчитали это очередным криком души не очень удачливого сетевого деятеля.

Антон Гусев обнародовал свой солидный заработок почти в полмиллиона рублей

Антифанаты шутят, что Антон во всю мощь старается соответствовать своей более обеспеченной супруге. Тем более что Виктория заявила о покупке в апреле таунхауза за 10 млн рублей.

Хейтеры смеются, что Гусев боится лишиться благосклонности жены и как следствие жилплощади.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 10:07
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