Алена Водонаева получила подарок ко Дню кошек

С новым членом семьи Алена познакомила и подписчиков Instagram, сообщив, что с именем пока они не определились, но рассказала, что это кот породы мейнкун и ему 4 месяца.Подарок был сделан ко Дню кошек, который отмечается 1 марта. Сама Водонаева находится «в приятном шоке» и среди предполагаемых имен для кота есть такие варианты как Царь, Соломон, Саймон и Петр Петрович.Котенок, который обещает вырасти до 10 кг веса и 50 см роста, прибыл в семью Косинуса и Водонаевой из Владивостока, а счастливые новые хозяева встречали его в московском аэропорту.