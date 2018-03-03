АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Подводный дом Жака-Ива Кусто стал доказательством реальности жизни людей в морских глубинах
EUR 69.47 USD 56.66
Курс валют на 03.03.2018

Ксения Бородина с мужем навестила родину отца Грузию

В микроблоге ведущей «Дом-2» Ксении Бородиной появились несколько снимков, сделанных на родине ее отца в Грузии.

Ксения полетела туда всего на один день вместе со своим супругом Курбаном Омаровым.

Ксения Бородина с мужем навестила родину отца Грузию

Фолловеры предположили, что этот визит связан с днем рождения ее родителя, а сама ведущая телестройки осталась в восторге от старой части Тбилиси и от теплой погоды.

Бородина и Омаров прогулялись старинными улочками, заглянули на рынок со знаменитой чурчхелой, сделали фото старинных грузинских двориков и любовались многочисленными достопримечательностями Тбилиси.

Ксения Бородина с мужем навестила родину отца Грузию

Подписчики Ксении делились в комментариях своими впечатлениями от Грузии и давали рекомендации, где можно еще побывать кроме столицы.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 09:46
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Рита Дакота рассказала, что боится перемен и
Вера Брежнева поделилась сказочным снимком из
Елена Темникова удивила поклонников откровенным
Анна Седокова оставила детей с няней в незнакомом
Редкий мотоцикл Lamborghini 1980-х годов
На внедорожнике-амфибии SCG Steve американцы
Регина Тодоренко пожертвовала игрой на фортепиано
Nokia показала разработку «умной» куртки для
Поклонница Игоря Николаева из Салехрада хотела
В среднем взрослые обращаются к врачу через пять
Гигантские НЛО превратили спутник Земли в базу
Поклонница Игоря Николаева из Салехрада хотела
Skoda презентует в Женеве складной самокат
Поклонница Игоря Николаева из Салехрада хотела
Новая оптическая иллюзия превратила дисплей
Житель Волгограда предложил горожанам интим от
Наследник Владимира Кристовского Федор любит
Права на реалити-шоу во «ВКонтакте» продали за 20
Кристина Орбакайте опровергла слухи об операции
Анна Седокова ищет вдохновение в весеннем сезоне
Ольга Серябкина опубликовала в Instagram снимки
Никита Пресняков просит фанатов его родственников
Der Spiegel провел расследование и подтвердил,
В Женеве представят экстремальный Mercedes-AMG
Жительница Филиппин родила сына – “единорога”
Вячеслав Зайцев со слезами на глазах говорит о
Ученые: Пришельцы не могут связаться с людьми
В Ивановской области по улицам деревни Иневеж
В Техасе на кладбище городка Аврора обнаружена
Опубликовали тизер экстремального Lamborghini
Просмотреть все новости