Ксения Бородина с мужем навестила родину отца Грузию

Ксения полетела туда всего на один день вместе со своим супругом Курбаном Омаровым.Фолловеры предположили, что этот визит связан с днем рождения ее родителя, а сама ведущая телестройки осталась в восторге от старой части Тбилиси и от теплой погоды.Бородина и Омаров прогулялись старинными улочками, заглянули на рынок со знаменитой чурчхелой, сделали фото старинных грузинских двориков и любовались многочисленными достопримечательностями Тбилиси.Подписчики Ксении делились в комментариях своими впечатлениями от Грузии и давали рекомендации, где можно еще побывать кроме столицы.