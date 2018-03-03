Новый кроссовер BYD Tang получил огромный поворотный экран

Особенностью версии стал центральный, а также поворотный дисплей, который находится на передней панели. Он располагается вертикально, а также горизонтально. Дебют BYD Tang состоится уже шестого марта в рамках женевского автомобильного салона. Помимо дисплея, в паркетнике установят нефиксируемый джойстик коробки переключения передач, цифровую приборную панель. При этом салон авто будет иметь 7 мест. Авто имеет 2-литровый бензиновый турбомотор на 200 л.с. Производителем также встроена гибридная установка на 500 л.с. На рынок должна также выйти полностью электрическая версия. Кроссовер первую сотню набирает за 4,5 сек.Под капотом актуальной BYD Tang находится гибридный мотор, включающий двухлитровый V4 на 205 л.с. Ещё есть 2 электромотора на 150 л.с и 200 Нм. Установка суммарно выдаёт 500 л.с. Первую сотню авто набирает за 4,9 с.