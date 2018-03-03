АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Подводный дом Жака-Ива Кусто стал доказательством реальности жизни людей в морских глубинах
EUR 69.47 USD 56.66
Курс валют на 03.03.2018

Эксперты: Интервенции Минфина создают потенциал для ослабления рубля

Специалисты рынка валют составили прогноз по курсу рубля в текущем году. По их мнению, на рубль будут влиять: закупка западных активов Центробанком; более либеральная кредитно-финансовая политика; стагнация промышленности; перекос в сторону добывающего сектора экономики.

Эксперты предупреждают, что в этом году прогнозируемый рост инфляции в 4% может быть достигнут уже в первой половине года. Уже в текущем месяце Минфин закупит валюты на 250 млрд руб. ($4,5 млрд). Далее интервенции будут только нарастать: к концу года превысит 3,5 трлн руб. ($60 млрд).

Эксперты: Интервенции Минфина создают потенциал для ослабления рубля


Также финансисты обращают внимание на дефицит валютной ликвидности на рынке при сохранении вывоза капитала за границу частными компаниями. Наряду со стагнирующей промышленностью, неустойчивыми ценами на энергоносителями - создает условия для снижения курса рубля (до 70 рубль/доллар).
Экономика / Главные новости
Добавил: Valeriy Сегодня, 12:30
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Рита Дакота рассказала, что боится перемен и
Вера Брежнева поделилась сказочным снимком из
Елена Темникова удивила поклонников откровенным
Анна Седокова оставила детей с няней в незнакомом
Редкий мотоцикл Lamborghini 1980-х годов
На внедорожнике-амфибии SCG Steve американцы
Регина Тодоренко пожертвовала игрой на фортепиано
Nokia показала разработку «умной» куртки для
Поклонница Игоря Николаева из Салехрада хотела
В среднем взрослые обращаются к врачу через пять
Гигантские НЛО превратили спутник Земли в базу
Поклонница Игоря Николаева из Салехрада хотела
Skoda презентует в Женеве складной самокат
Поклонница Игоря Николаева из Салехрада хотела
Новая оптическая иллюзия превратила дисплей
Житель Волгограда предложил горожанам интим от
Наследник Владимира Кристовского Федор любит
Права на реалити-шоу во «ВКонтакте» продали за 20
Кристина Орбакайте опровергла слухи об операции
Анна Седокова ищет вдохновение в весеннем сезоне
Ольга Серябкина опубликовала в Instagram снимки
Никита Пресняков просит фанатов его родственников
Der Spiegel провел расследование и подтвердил,
В Женеве представят экстремальный Mercedes-AMG
Жительница Филиппин родила сына – “единорога”
Вячеслав Зайцев со слезами на глазах говорит о
Ученые: Пришельцы не могут связаться с людьми
В Ивановской области по улицам деревни Иневеж
В Техасе на кладбище городка Аврора обнаружена
Опубликовали тизер экстремального Lamborghini
Просмотреть все новости