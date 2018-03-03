Эксперты: Интервенции Минфина создают потенциал для ослабления рубля

Эксперты предупреждают, что в этом году прогнозируемый рост инфляции в 4% может быть достигнут уже в первой половине года. Уже в текущем месяце Минфин закупит валюты на 250 млрд руб. ($4,5 млрд). Далее интервенции будут только нарастать: к концу года превысит 3,5 трлн руб. ($60 млрд).Также финансисты обращают внимание на дефицит валютной ликвидности на рынке при сохранении вывоза капитала за границу частными компаниями. Наряду со стагнирующей промышленностью, неустойчивыми ценами на энергоносителями - создает условия для снижения курса рубля (до 70 рубль/доллар).