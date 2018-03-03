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В компании Pagani запланирован выпуск электрического суперкара

Горацио Пагани, являющимся руководителем автомобильной известной компании Pagani, подтверждена информация касательно работы над электрическим современным суперкаром. Новую версию презентуют не ранее 2025 года.

В компании Pagani запланирован выпуск электрического суперкара

По мнению Горацио Пагани, со временем создавать силовые агрегаты станет все сложнее. Дело в том, что они должны соответствовать постоянно ужесточающимся принимаемым экологическим нормам. Согласно его ожиданиям, такого рода силовые агрегаты можно будет применять до 2025 года. Вследствие этого производитель собрал свыше двадцати высококвалифицированных инженеров для разработки современного электрокара.



Компания не планирует оснащать транспортные средств современными системами самоуправления, вследствие того что они являются несоответствующими ценностям марки. Из слов главы компании стало ясно, что их транспортные средства созданы, чтобы получать от процесса вождения настоящее удовольствие.
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Добавил: tantan61 Сегодня, 12:50
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