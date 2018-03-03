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Диана Арбенина стала лучшей матерью года

Диану Арбенину, являющуюся мамой двоих очаровательных двойняшек Марты и Артема, наградили премией Mama Award 2018. Данную награду вручают успешным женщинам, которые умеют совместить воспитание детей и работу.

Диана Арбенина стала лучшей матерью года

Торжественная церемония награждения состоялась первого марта. Статуэтки вручены известным российским мамам, среди которых – представительницы индустрии красоты, культуры, политики, спорта и других профессий. Арбенина была отмечена в номинации «Искусство». Диану с победой первой поздравила её дочь Марта, составившая ей компанию на данном мероприятии.

К слову, в конце прошедшего года исполнительница песен объявила, что выходит замуж. По прогнозам, нынешний год крайне подходящий для создания семьи. Арбенина в интервью поведала, что собиралась замуж ещё в 2017 году, однако что-то не получилось. Но певица надеется, что всё сложится в этом году, так как этот год собаки, а значит год верности и преданности.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 12:20
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