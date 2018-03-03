Диана Арбенина стала лучшей матерью года

Торжественная церемония награждения состоялась первого марта. Статуэтки вручены известным российским мамам, среди которых – представительницы индустрии красоты, культуры, политики, спорта и других профессий. Арбенина была отмечена в номинации «Искусство». Диану с победой первой поздравила её дочь Марта, составившая ей компанию на данном мероприятии.К слову, в конце прошедшего года исполнительница песен объявила, что выходит замуж. По прогнозам, нынешний год крайне подходящий для создания семьи. Арбенина в интервью поведала, что собиралась замуж ещё в 2017 году, однако что-то не получилось. Но певица надеется, что всё сложится в этом году, так как этот год собаки, а значит год верности и преданности.