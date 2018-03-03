Пикап Fiat Fullback получил облегчённую версию для России

По словам разработчиков, масса пикапа Fiat Fullback теперь составляет 2 450 кг, а раньше автомобиль весил 2 850 кг. Теперь владельцы пикапов смогут передвигаться по российской столице не боясь получить штраф, так как в Москве в определённых районах нельзя ездить на машинах весом более 2 500 кг.Обновлённый пикап Fiat Fullback от прежней версии помимо сниженного веса отличается наличием подножки на заднем бампере, кожаной отделкой сидений и рулевого колеса и наличием в списке оснащения круиз-контроля.Что касается силовой установки пикапа, то здесь никаких изменений не произошло, автомобиль по-прежнему комплектуется дизельным мотором объёмом 2,4 литра производительностью 151 и 181 лошадиные силы. В качестве трансмиссии предложена либо «механика», либо «автомат». Цена обновлённого пикапа для россиян составит от 1 629 000 рублей.