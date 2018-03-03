Пикап Fiat Fullback получил облегчённую версию для России
В России с 1 апреля начнутся продажи обновлённого пикапа Fiat Fullback 2018 года. Обновлённая версия пикапа стала весить легче, поэтому владельцы автомобилей смогут ездить по Москве не опасаясь получить штраф за превышение допустимой массы.
По словам разработчиков, масса пикапа Fiat Fullback теперь составляет 2 450 кг, а раньше автомобиль весил 2 850 кг. Теперь владельцы пикапов смогут передвигаться по российской столице не боясь получить штраф, так как в Москве в определённых районах нельзя ездить на машинах весом более 2 500 кг.
Обновлённый пикап Fiat Fullback от прежней версии помимо сниженного веса отличается наличием подножки на заднем бампере, кожаной отделкой сидений и рулевого колеса и наличием в списке оснащения круиз-контроля.
Что касается силовой установки пикапа, то здесь никаких изменений не произошло, автомобиль по-прежнему комплектуется дизельным мотором объёмом 2,4 литра производительностью 151 и 181 лошадиные силы. В качестве трансмиссии предложена либо «механика», либо «автомат». Цена обновлённого пикапа для россиян составит от 1 629 000 рублей.
По словам разработчиков, масса пикапа Fiat Fullback теперь составляет 2 450 кг, а раньше автомобиль весил 2 850 кг. Теперь владельцы пикапов смогут передвигаться по российской столице не боясь получить штраф, так как в Москве в определённых районах нельзя ездить на машинах весом более 2 500 кг.
Обновлённый пикап Fiat Fullback от прежней версии помимо сниженного веса отличается наличием подножки на заднем бампере, кожаной отделкой сидений и рулевого колеса и наличием в списке оснащения круиз-контроля.
Что касается силовой установки пикапа, то здесь никаких изменений не произошло, автомобиль по-прежнему комплектуется дизельным мотором объёмом 2,4 литра производительностью 151 и 181 лошадиные силы. В качестве трансмиссии предложена либо «механика», либо «автомат». Цена обновлённого пикапа для россиян составит от 1 629 000 рублей.
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Добавил: Алина Сегодня, 10:40