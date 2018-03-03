Ученые: Комары при аномальной температуре могут спровоцировать свое высыхание

Для опытов были взяты африканские особи, которые искусственно погружают себя в непривычное состояние и могут переждать перепады климата. Личинки не погибают, а просто временно отключается от внешнего мира. Когда возвращается влажность, она снова начинает вести привычный образ жизни.Также сохраняются другие способности насекомых после необычного воскрешения. Причиной такого поведения организма стало наличие особого вещества в клетках. Трегалоза не позволяет им разрушиться, а также питает все органы во время данного процесса.