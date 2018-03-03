Ученые создали переизлучающие пигменты для солнечных батарей

Внутри солнечной панели с повышенным КПД предлагается установить несколько слоев, один из которых поглощает пигмент, переизлучая его на второй. Следующий слой также перенаправляет потоки света на нижний материал, позволяя самой отдаленной пленке получать максимальное количество фотонов.Ученые в ходе работы над проектом перебрали множество вариантов материалов, остановившись на группе кумаринов. Физики также предложили создавать солнечные панели из слоистых текстур, когда каждый материал поглощает определенную длину световой волны для максимального КПД. Другая группа физиков предлагала изменить форму панелей для повышения ее эффективности.