Анастасия Решетова восхитила фанатов откровенным фото в купальнике

Решетова изредка радует подписчиков пикантными публикациями. Однако недавно она всё же обнародовала в своем профиле фото, на котором модель запечатлена ночью на фоне экзотической растительности. Руками Анастасия удерживает волосы, а её формы прикрывает достаточно открытый жёлтый купальный костюм. Благодаря данному наряду поклонники модели смогли оценить все достоинства её фигуры.В комментариях фолловеры оставляли восторженные отзывы. Некоторые из поклонников отметили, что у знаменитости действительно идеальные формы. Однако нашлись и те юзеры, которые раскритиковали Решетову за излишнюю откровенность. Публикация в течение восемнадцати часов смогла собрать более 62 тысяч отметок «Мне нравится» и 360 комментариев.