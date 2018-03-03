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Анастасия Решетова восхитила фанатов откровенным фото в купальнике

Анастасия Решетова восхитила фанатов откровенной публикацией, на которой она позирует в жёлтом купальнике. Соответствующее фото отечественная модель обнародовала в рамках Instagram.

Анастасия Решетова восхитила фанатов откровенным фото в купальнике

Решетова изредка радует подписчиков пикантными публикациями. Однако недавно она всё же обнародовала в своем профиле фото, на котором модель запечатлена ночью на фоне экзотической растительности. Руками Анастасия удерживает волосы, а её формы прикрывает достаточно открытый жёлтый купальный костюм. Благодаря данному наряду поклонники модели смогли оценить все достоинства её фигуры.

В комментариях фолловеры оставляли восторженные отзывы. Некоторые из поклонников отметили, что у знаменитости действительно идеальные формы. Однако нашлись и те юзеры, которые раскритиковали Решетову за излишнюю откровенность. Публикация в течение восемнадцати часов смогла собрать более 62 тысяч отметок «Мне нравится» и 360 комментариев.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 11:00
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