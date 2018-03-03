Ученые: После 40 лет люди начинают толстеть из-за изменения гормонального фона

Кроме первого фактора данная категория лиц имеет замедленный метаболизм и теряет мышечную массу, что негативно отражается на весе. Для того чтобы привести себя в норму, необходимо соблюдать несколько важных правил.Ученые рекомендуют отказаться от вредных продуктов, становящихся источниками лишних калорий. Также нужно больше времени проводить на свежем воздухе, не увлекаться просмотром ТВ перед сном и употреблять больше жидкости. Данные советы помогут сохранить молодость и избавят человека от проблемы.