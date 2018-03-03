АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Подводный дом Жака-Ива Кусто стал доказательством реальности жизни людей в морских глубинах
EUR 69.47 USD 56.66
Курс валют на 03.03.2018

Ученые: После 40 лет люди начинают толстеть из-за изменения гормонального фона

Американские ученые пришли к выводам, что после 40 лет люди начинают толстеть из-за изменения гормонального фона. Также у них нарушаются другие важные функции, связанные с активностью организма.

Кроме первого фактора данная категория лиц имеет замедленный метаболизм и теряет мышечную массу, что негативно отражается на весе. Для того чтобы привести себя в норму, необходимо соблюдать несколько важных правил.

Ученые: После 40 лет люди начинают толстеть из-за изменения гормонального фона


Ученые рекомендуют отказаться от вредных продуктов, становящихся источниками лишних калорий. Также нужно больше времени проводить на свежем воздухе, не увлекаться просмотром ТВ перед сном и употреблять больше жидкости. Данные советы помогут сохранить молодость и избавят человека от проблемы.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 10:20
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Рита Дакота рассказала, что боится перемен и
Вера Брежнева поделилась сказочным снимком из
Елена Темникова удивила поклонников откровенным
Анна Седокова оставила детей с няней в незнакомом
Редкий мотоцикл Lamborghini 1980-х годов
На внедорожнике-амфибии SCG Steve американцы
Регина Тодоренко пожертвовала игрой на фортепиано
Nokia показала разработку «умной» куртки для
Поклонница Игоря Николаева из Салехрада хотела
В среднем взрослые обращаются к врачу через пять
Гигантские НЛО превратили спутник Земли в базу
Поклонница Игоря Николаева из Салехрада хотела
Skoda презентует в Женеве складной самокат
Поклонница Игоря Николаева из Салехрада хотела
Новая оптическая иллюзия превратила дисплей
Житель Волгограда предложил горожанам интим от
Наследник Владимира Кристовского Федор любит
Права на реалити-шоу во «ВКонтакте» продали за 20
Кристина Орбакайте опровергла слухи об операции
Анна Седокова ищет вдохновение в весеннем сезоне
Ольга Серябкина опубликовала в Instagram снимки
Никита Пресняков просит фанатов его родственников
Der Spiegel провел расследование и подтвердил,
В Женеве представят экстремальный Mercedes-AMG
Жительница Филиппин родила сына – “единорога”
Вячеслав Зайцев со слезами на глазах говорит о
Ученые: Пришельцы не могут связаться с людьми
В Ивановской области по улицам деревни Иневеж
В Техасе на кладбище городка Аврора обнаружена
Опубликовали тизер экстремального Lamborghini
Просмотреть все новости