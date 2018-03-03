Компания Mazda создаст электрокар с роторным двигателем-генератором

Мартин тен Бринк — вице-президент по продажам и обслуживанию клиентов европейского отделения Mazda в интервью с журналистами рассказал о некоторых проектах компании, которые представят в ближайшие несколько лет. В частности, разработчики компании Mazda планируют создать электрокар, для которого в качестве дополнительной опции будет доступен бензиновый мотор, ему будет отведена роль генератора. Этим мотором и станет роторный двигатель.Предполагается, что новый электрокар получит название Zoom-Zoom 2030, его будут оснащать роторным генератором, который необходим для страховки нового автомобиля. Таким образом владельцы новинки не будут бояться того, что останутся в пути без подзарядки.