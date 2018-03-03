АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Подводный дом Жака-Ива Кусто стал доказательством реальности жизни людей в морских глубинах
EUR 69.47 USD 56.66
Курс валют на 03.03.2018

Компания Mazda создаст электрокар с роторным двигателем-генератором

Руководство компании Mazda планирует возродить роторный мотор, которым оснастят новый электрокар. Об этом накануне сообщили представители компании Mazda.

Компания Mazda создаст электрокар с роторным двигателем-генератором


Мартин тен Бринк — вице-президент по продажам и обслуживанию клиентов европейского отделения Mazda в интервью с журналистами рассказал о некоторых проектах компании, которые представят в ближайшие несколько лет. В частности, разработчики компании Mazda планируют создать электрокар, для которого в качестве дополнительной опции будет доступен бензиновый мотор, ему будет отведена роль генератора. Этим мотором и станет роторный двигатель.

Предполагается, что новый электрокар получит название Zoom-Zoom 2030, его будут оснащать роторным генератором, который необходим для страховки нового автомобиля. Таким образом владельцы новинки не будут бояться того, что останутся в пути без подзарядки.
Авто
Добавил: Алина Сегодня, 10:50
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Рита Дакота рассказала, что боится перемен и
Вера Брежнева поделилась сказочным снимком из
Елена Темникова удивила поклонников откровенным
Анна Седокова оставила детей с няней в незнакомом
Редкий мотоцикл Lamborghini 1980-х годов
На внедорожнике-амфибии SCG Steve американцы
Регина Тодоренко пожертвовала игрой на фортепиано
Nokia показала разработку «умной» куртки для
Поклонница Игоря Николаева из Салехрада хотела
В среднем взрослые обращаются к врачу через пять
Гигантские НЛО превратили спутник Земли в базу
Поклонница Игоря Николаева из Салехрада хотела
Skoda презентует в Женеве складной самокат
Поклонница Игоря Николаева из Салехрада хотела
Новая оптическая иллюзия превратила дисплей
Житель Волгограда предложил горожанам интим от
Наследник Владимира Кристовского Федор любит
Права на реалити-шоу во «ВКонтакте» продали за 20
Кристина Орбакайте опровергла слухи об операции
Анна Седокова ищет вдохновение в весеннем сезоне
Ольга Серябкина опубликовала в Instagram снимки
Никита Пресняков просит фанатов его родственников
Der Spiegel провел расследование и подтвердил,
В Женеве представят экстремальный Mercedes-AMG
Жительница Филиппин родила сына – “единорога”
Вячеслав Зайцев со слезами на глазах говорит о
Ученые: Пришельцы не могут связаться с людьми
В Ивановской области по улицам деревни Иневеж
В Техасе на кладбище городка Аврора обнаружена
Опубликовали тизер экстремального Lamborghini
Просмотреть все новости