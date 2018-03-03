В Калуге стартовало производство новых фургонов Peugeot и Citroen

Фургоны Peugeot Expert и Citroen Jumpy на калужском заводе будут выпускать с двигателем объёмом 1,6 литра мощностью 90 лошадиных сил, его работа будет осуществляться на пару с автоматической трансмиссией на 5 диапазонов. Также в моторной гамме фургонов будет предложен 2,0-литровый агрегат производительностью 150 лошадиных сил, он работает на пару с 6-скоростной «механикой».Базовые комплектации фургонов Peugeot Expert и Citroen Jumpy оснащены круиз-контролем, зеркалами с электроприводом и ограничителем скорости. За дополнительную плату фургоны можно оборудовать мультимедийной системой, кондиционером, функцией сцепления во время дождя GripControl и различными датчиками. Для россиян фургоны будут доступны от 1,47 миллиона рублей.