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В Калуге стартовало производство новых фургонов Peugeot и Citroen

В Калуге на мощностях предприятия PSA начали производить две новые модели — это коммерческие фургоны Peugeot Expert и Citroen Jumpy. Новые автомобили будут доступны на российском рынке с двумя вариантами длины кузова.

В Калуге стартовало производство новых фургонов Peugeot и Citroen


Фургоны Peugeot Expert и Citroen Jumpy на калужском заводе будут выпускать с двигателем объёмом 1,6 литра мощностью 90 лошадиных сил, его работа будет осуществляться на пару с автоматической трансмиссией на 5 диапазонов. Также в моторной гамме фургонов будет предложен 2,0-литровый агрегат производительностью 150 лошадиных сил, он работает на пару с 6-скоростной «механикой».

Базовые комплектации фургонов Peugeot Expert и Citroen Jumpy оснащены круиз-контролем, зеркалами с электроприводом и ограничителем скорости. За дополнительную плату фургоны можно оборудовать мультимедийной системой, кондиционером, функцией сцепления во время дождя GripControl и различными датчиками. Для россиян фургоны будут доступны от 1,47 миллиона рублей.
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Добавил: Алина Сегодня, 09:50
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