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Российский сектор МКС подключат к интернету

Российский сектор МКС в ближайшее время оснастят современным высокоскоростным интернетом, что позволит передавать массивы данных на Землю без помощи американской стороны, информирует портал РИА Новости, ссылаясь на слова космонавта Александра Мисуркина.

Российский сектор МКС подключат к интернету


В настоящее время ведется монтаж необходимого оборудования внутри МКС. Ранее в начале февраля 2018 года российские космонавты модернизировали имеющуюся антенну, открыв канал передачи данных через группировку отечественных спутников "Луч". Большие потоки информации будут поступать на Землю через собственный широкополосной канал.

Прежде российские космонавты просили доступ к интернету у американских коллег по станции. Мисуркин подчеркивает, что все работы в открытом космосе закончены. Космонавтам осталось только смонтировать необходимые аппараты внутри станции.
Наука
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 09:40
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