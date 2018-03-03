Ким Кардашьян станет продюсером нового комедийного пранк-шоу
Ким Кардашьян, звезда скандальной телепрограммы о своей семье, будет продюсировать эпизоды нового комедийного пранк-шоу.
Американский дистрибьютер Lionsgate объединится со звездой реалити-шоу «Семейство Кардашьян» и с компанией Facebook для создания новой юмористической программы «You Kiddin’ Me», в которую войдут 10 эпизодов.
На запуск необычного проекта создателей пранк-шоу вдохновили выходки членов семьи Кардашьян, особенно детей семейства, которые станут главными героями программы. При этом знаменитости будут выполнять все, что они им будут говорить.
Видеоролики будут сняты в формате, ориентированном на социальные сети. Их можно будет просматривать и на мобильных телефонах, и на десктопных устройствах.
Ким Кардашьян заявила, что знает по своему опыту, что ее дети мудры не по годам. Она рассказала, что они могут придумывать совершенно сумасшедшие вещи.
Американский дистрибьютер Lionsgate объединится со звездой реалити-шоу «Семейство Кардашьян» и с компанией Facebook для создания новой юмористической программы «You Kiddin’ Me», в которую войдут 10 эпизодов.
На запуск необычного проекта создателей пранк-шоу вдохновили выходки членов семьи Кардашьян, особенно детей семейства, которые станут главными героями программы. При этом знаменитости будут выполнять все, что они им будут говорить.
Видеоролики будут сняты в формате, ориентированном на социальные сети. Их можно будет просматривать и на мобильных телефонах, и на десктопных устройствах.
Ким Кардашьян заявила, что знает по своему опыту, что ее дети мудры не по годам. Она рассказала, что они могут придумывать совершенно сумасшедшие вещи.