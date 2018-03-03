Ким Кардашьян станет продюсером нового комедийного пранк-шоу

Американский дистрибьютер Lionsgate объединится со звездой реалити-шоу «Семейство Кардашьян» и с компанией Facebook для создания новой юмористической программы «You Kiddin’ Me», в которую войдут 10 эпизодов.На запуск необычного проекта создателей пранк-шоу вдохновили выходки членов семьи Кардашьян, особенно детей семейства, которые станут главными героями программы. При этом знаменитости будут выполнять все, что они им будут говорить.Видеоролики будут сняты в формате, ориентированном на социальные сети. Их можно будет просматривать и на мобильных телефонах, и на десктопных устройствах.Ким Кардашьян заявила, что знает по своему опыту, что ее дети мудры не по годам. Она рассказала, что они могут придумывать совершенно сумасшедшие вещи.