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Ким Кардашьян станет продюсером нового комедийного пранк-шоу

Ким Кардашьян, звезда скандальной телепрограммы о своей семье, будет продюсировать эпизоды нового комедийного пранк-шоу.
Ким Кардашьян станет продюсером нового комедийного пранк-шоу


Американский дистрибьютер Lionsgate объединится со звездой реалити-шоу «Семейство Кардашьян» и с компанией Facebook для создания новой юмористической программы «You Kiddin’ Me», в которую войдут 10 эпизодов.

На запуск необычного проекта создателей пранк-шоу вдохновили выходки членов семьи Кардашьян, особенно детей семейства, которые станут главными героями программы. При этом знаменитости будут выполнять все, что они им будут говорить.

Видеоролики будут сняты в формате, ориентированном на социальные сети. Их можно будет просматривать и на мобильных телефонах, и на десктопных устройствах.

Ким Кардашьян заявила, что знает по своему опыту, что ее дети мудры не по годам. Она рассказала, что они могут придумывать совершенно сумасшедшие вещи.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Марина Полянская Сегодня, 06:30
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