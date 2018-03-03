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Apple X Plus получит конструкцию с двумя SIM-картами

Экспертами, специализирующимися в области интернет технологий, постоянно высказываются предположения о том, как можно представить очередное произведение американской корпорации Apple. И вот очередное мнение, что на осень текущего года можно ожидать представление смартфона Apple X Plus, который оснастят двумя SIM-карт.

По информации из неподтвержденных источников, новинка станет значительно больше, с размером дисплея 6,5 дюймов. Но вместо стандартного представления лотка для SIM-карт, установят двойной слот. Причем, у пользователя будет возможность выбора, использовать две карты от разных операторов или воспользоваться возможностью расширения памяти microSD-картой.
Apple X Plus получит конструкцию с двумя SIM-картами


Не стоит забывать про основные направления, которых придерживается Apple. Главное из них, это стремление инженеров компании максимально тоньше сделать устройство. С этой целью, постоянно изобретаются комплектующие, которые конструктивно направленны на максимальную компактность. Говоря о возможности использования двойного лотка, то остается вероятность, что Apple воспользуется методом добавления в этом месте корпуса какого-нибудь очередного датчика, как это случается в подобных случаях.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 05:00
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