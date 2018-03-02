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США планируют запустить программу защиты «Космический корпус» в ближайшие 3 года

Прошлым летом американский конгрессмен представил законопроект о начале новой футуристической ветви военных. Известная как «Космический корпус», отрасль поможет обеспечить национальную космическую безопасность и защититься от космических нападений от иностранных (или межгалактических) сил.

США планируют запустить программу защиты «Космический корпус» в ближайшие 3 года


Учитывая недавние события, связанные с Китаем и Россией, и потенциальные риски для американских спутников, те, кто поддержал законопроект, говорят, что пришло время действовать. Председатель Подкомитета по стратегическим силам Майк Роджерс заявил, что первая инициатива «Космического корпуса» может быть построена в следующие 3-5 лет.

Выступая на форуме Центра стратегических и международных исследований в космосе на этой неделе, член палаты представителей Джим Купер из Теннесси сказал, что если противник атакует американские спутники, «мы станем глухими, глупыми и слепыми в течение нескольких секунд ...».

Роджерс обвинил ВВС в том, что они, по сути, не задумывались над границей, где воздух встречается с космосом, и говорит, что новая военная ветвь зафиксирует этот надзор.

«На протяжении многих лет ВВС использовали космические программы в качестве денежного банка, чтобы охватить и субсидировать программы воздушного господства…», - сказал он на форуме.

Роджерс добавил, что есть секретная информация, которая показала бы американским людям, насколько необходима инициатива, но он не хочет попасть в тюрьму, пропуская ее. «Первое, что могли сделать ВВС - это просто выйти из отрицания, признать, что у нас есть проблема, и что мы должны это исправить. И работать с нами, а не сражаться».

Комитет по вооруженным силам столкнулся с сопротивлением ВВС, Пентагона и Белого дома, поэтому не похоже, что дебаты закончится в одночасье только из-за некоторых страстных цитат от Купера и Роджерса.
dzen / Наука
Добавил: Мартынюк Вчера, 23:48
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