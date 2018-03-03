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Блоггер, легко пародирующий звезд, завоевывает популярность в Сети

Спародировать фото звезд с легкостью может любой желающий. Блоггер, занимающийся созданием фото, на которых пародирует звезд шоу-бизнеса, завоевывает все большую популярность в Сети.
Блоггер, легко пародирующий звезд, завоевывает популярность в Сети


Фолловеры часто удивляются тому, как выглядят знаменитости на фотографиях — всегда ухоженные звезды делятся личными снимками с идеальным внешним видом. У них шикарный стиль и имидж. Практически каждая деталь доведена до совершенства.

Эту идиллию нарушила известная блоггер — жительница Австралии Селеста Барбер. Она прославилась в Сети благодаря создаваемым ею пародиям — девушка переделывает фото знаменитостей, стараясь высмеять нереалистичность их внешнего вида «с иголочки».

За работами Селесты наблюдают миллионы пользователей Сети, так как ее работы получаются довольно удачно.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Марина Полянская Сегодня, 03:00
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