Блоггер, легко пародирующий звезд, завоевывает популярность в Сети

Фолловеры часто удивляются тому, как выглядят знаменитости на фотографиях — всегда ухоженные звезды делятся личными снимками с идеальным внешним видом. У них шикарный стиль и имидж. Практически каждая деталь доведена до совершенства.Эту идиллию нарушила известная блоггер — жительница Австралии Селеста Барбер. Она прославилась в Сети благодаря создаваемым ею пародиям — девушка переделывает фото знаменитостей, стараясь высмеять нереалистичность их внешнего вида «с иголочки».За работами Селесты наблюдают миллионы пользователей Сети, так как ее работы получаются довольно удачно.