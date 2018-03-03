Блоггер, легко пародирующий звезд, завоевывает популярность в Сети
Спародировать фото звезд с легкостью может любой желающий. Блоггер, занимающийся созданием фото, на которых пародирует звезд шоу-бизнеса, завоевывает все большую популярность в Сети.
Фолловеры часто удивляются тому, как выглядят знаменитости на фотографиях — всегда ухоженные звезды делятся личными снимками с идеальным внешним видом. У них шикарный стиль и имидж. Практически каждая деталь доведена до совершенства.
Эту идиллию нарушила известная блоггер — жительница Австралии Селеста Барбер. Она прославилась в Сети благодаря создаваемым ею пародиям — девушка переделывает фото знаменитостей, стараясь высмеять нереалистичность их внешнего вида «с иголочки».
За работами Селесты наблюдают миллионы пользователей Сети, так как ее работы получаются довольно удачно.
Фолловеры часто удивляются тому, как выглядят знаменитости на фотографиях — всегда ухоженные звезды делятся личными снимками с идеальным внешним видом. У них шикарный стиль и имидж. Практически каждая деталь доведена до совершенства.
Эту идиллию нарушила известная блоггер — жительница Австралии Селеста Барбер. Она прославилась в Сети благодаря создаваемым ею пародиям — девушка переделывает фото знаменитостей, стараясь высмеять нереалистичность их внешнего вида «с иголочки».
За работами Селесты наблюдают миллионы пользователей Сети, так как ее работы получаются довольно удачно.