Дмитрий Шепелев вместе с новой избранницей посетил московские посиделки у оперной дивы

Первый раз со своей новой избранницей телеведущий Дмитрий Шепелев появился весной минувшего года. О его пассии практически ничего не известно. Зовут его спутницу Екатерина Тулупова, она блондинка и имеет очаровательную дочку.Екатерина – создала женский клуб «Креативные завтраки». Девушка приехала из Екатеринбурга, чтобы покорить столицу. Окончила факультет дизайна в Московском энергетическом институте. После обучения в вузе создала собственную студию «Арх.предмет» и теперь устраивает завтраки в компании своей коллеги.Недавно возлюбленные посетили московские посиделки у оперной дивы Анны Нетребко и Юсифа Эйвазова. Шепелев очень нежно и трепетно оказывал знаки внимания своей избраннице в течение ужина. Так что ведущий уже открыто посещает светские рауты с Екатериной.Стоит напомнить, что ранее Дмитрию приписывали отношения с подругой Жанны Фриске Оксаной Степановой. Говорили, что после смерти Жанны Степанова стала для него второй мамой.Отец Жанны Владимир Фриске сообщил, что Ксюша постоянно обитает у Шепелева. Мужчина точно не знал, в каких они состоят отношениях и предположил, что возможно достаточно близких.