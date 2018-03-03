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Ксения Бородина намекает мужу, что ей подарить на день рождения

Уже скоро известная ведущая Дома-2 Ксения Бородина будет отмечать день рождения.

Никто не сомневается, что в этот день жену Курбана Омарова ждет пышный праздник с большим количеством разнообразных подарков.

Ксения Бородина намекает мужу, что ей подарить на день рождения

Кстати, недавно в интервью девушка рассказала, что не любит сюрпризов, но хочет, чтобы подарки приносили радость. На вопрос, что ее супруг подарит ей на день рождения, она ответила, что сама намекала ему, что ей подарить.

«...последние недели делала всяческие намеки. Я привередливая, поэтому предпочитаю получать в подарок что-то ожидаемое. Многие любят сюрпризы, но у меня такой вкус – не угодишь. Конечно, Курбан знает, какие цветы и духи я предпочитаю. Но по поводу более крупных покупок лучше договариваться, ведь жалко, если подаренная дорогая вещь не принесла радости и лежит без дела», - рассказывает практичная Ксения Бородина.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 06:50
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