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Светлана Лобода рассказала, что добилась успеха исключительно своими силами

Светлана Лобода добилась успеха благодаря своим силами и без помощи состоятельного человека.

Светлана Лобода рассказала, что добилась успеха исключительно своими силами


Светлана Лобода является успешной эстрадной исполнительницей. Ее композиции занимают верхние строчки хит-парадов, а клипы собирают множество просмотров на YouTube. Также в недавнем интервью она поведала, что в топе чартов зачастую находятся проплаченные треки.

Лобода в беседе с журналистом не подтвердила слухи по поводу влиятельного покровителя, который стоит за ее популярностью. Такие сплетни певица назвала «смешными». Лобода заверяет, что добилась всего благодаря только себе.

Некоторое время назад песни Светланы не хотели ставить на радиостанциях, поскольку их не устраивал формат. После таких проблем, с которыми столкнулась исполнительница со своим продюсером Нателлой Крапивиной, они приняли решение размещать композиции в интернет-сервисах. И не прогадали – всего за неделю песня «К черту любовь» стала одной из прослушиваемых в Интернете.

Также Светлана поведала, что ей пытаются оказывать знаки внимания богатые мужчины. Поклонникам певицы тяжело поддерживать с ней общение, поскольку она иногда работает по 24 часа, а между концертами старается все время проводить с дочкой Евой.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 06:35
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