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Виктория Романец безобразным матом обругала сорокалетних женщин

Пользователи интернета в последнее время довольно часто критикуют бывшую участницу одиозного реалити-шоу «Дом-2» Викторию Романец.

Многие уверены, что девушка при помощи фотошопа пытается скрыть недостатки в своей внешности. Из-за этого на днях жена Антона Гусева буквально взорвалась и безобразным матом высказала все, что она думает о таких критиках.

Виктория Романец безобразным матом обругала сорокалетних женщин

В видеообращении к пользователям «милая леди» не стеснялась грязных выражений. Романец уверена, что критикуют её 40-летние женщины, которые мало в чём разбираются. Она не отрицала, что в Инстаграме у неё и впрямь есть отредактированные фотографии, но лишь потому, что она желает иметь первоклассные снимки, а не какую-то дрянь.

Так или иначе, но эта вспышка гнева Вики Романец была для многих омерзительна.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Вчера, 20:57
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