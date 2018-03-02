Виктория Романец безобразным матом обругала сорокалетних женщин

Многие уверены, что девушка при помощи фотошопа пытается скрыть недостатки в своей внешности. Из-за этого на днях жена Антона Гусева буквально взорвалась и безобразным матом высказала все, что она думает о таких критиках.В видеообращении к пользователям «милая леди» не стеснялась грязных выражений. Романец уверена, что критикуют её 40-летние женщины, которые мало в чём разбираются. Она не отрицала, что в Инстаграме у неё и впрямь есть отредактированные фотографии, но лишь потому, что она желает иметь первоклассные снимки, а не какую-то дрянь.Так или иначе, но эта вспышка гнева Вики Романец была для многих омерзительна.