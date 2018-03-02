Программист разработал собственную систему распознавания внешности своего кота
Инженером-любителем из Голландии, придумана специальная система, в способности которой заложено распознавание его домашнего кота, с последующим извещением об этом хозяина. Как рассказал сам создатель, результат получился всего за несколько часов, проведенных за разработкой.
Разработка существенно упростила жизнь не только самому изобретателю, но и его любимому домашнему животному. Теперь, когда кот приходит домой, он не ожидает под дверью часами, когда владелец про него вспомнит и наконец-то впустит в помещение. Новой системой, с возможностью распознавания и оповещения, эта проблема решается в кротчайшие сроки.
Сам принцип действия разработки очень прост. Как признался изобретатель, повторить систему в домашних условиях сможет любой. Сборка ее подразумевает наличие микрокомпьютера Raspberry Pi, а так же камеры наружного наблюдения и облачного хранилища. При желании животного зайти домой, питомец попадает в доступный радиус охвата объектива аппаратуры, затем данные проходят через обработку процессором, сравнивая полученные данные с ранее загруженными изображениями на виртуальном хранилище.
Производительность изобретения рассчитана на безошибочное определение соответствия внешности кота. Если системой распознался кот по совпадениям со снимков, она направляет SMS-сообщение на мобильный телефон непосредственного хозяина, призывающее запустить любимого питомца в дом.
Разработка существенно упростила жизнь не только самому изобретателю, но и его любимому домашнему животному. Теперь, когда кот приходит домой, он не ожидает под дверью часами, когда владелец про него вспомнит и наконец-то впустит в помещение. Новой системой, с возможностью распознавания и оповещения, эта проблема решается в кротчайшие сроки.
Сам принцип действия разработки очень прост. Как признался изобретатель, повторить систему в домашних условиях сможет любой. Сборка ее подразумевает наличие микрокомпьютера Raspberry Pi, а так же камеры наружного наблюдения и облачного хранилища. При желании животного зайти домой, питомец попадает в доступный радиус охвата объектива аппаратуры, затем данные проходят через обработку процессором, сравнивая полученные данные с ранее загруженными изображениями на виртуальном хранилище.
Производительность изобретения рассчитана на безошибочное определение соответствия внешности кота. Если системой распознался кот по совпадениям со снимков, она направляет SMS-сообщение на мобильный телефон непосредственного хозяина, призывающее запустить любимого питомца в дом.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Вчера, 22:30