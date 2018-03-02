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Во время стрельбы в Мичиганском университете расстреляли двух человек

Результатом стрельбы жертвами пали два человека, не являвшимися студентами.

Во время стрельбы в Мичиганском университете расстреляли двух человек


Учебное заведение находится в городе Маунт-Плезант. Сами выстрелы звучали на четвертом этаже одного из зданий, расположенного на территории студенческого городка.

По сообщению местной полиции, погибшие не являлись студентами. Учебный процесс был моментально прерван, но всех студентов попросили оставаться в своих аудиториях, но по возможности укрыться под столами и т.д.

Городские власти подозревают в стрельбе 19-летнего афроамериканца. Согласно другой информации, он в этот же день, 2 марта, был выписан из больницы. Возможно, он мстил своим обидчикам. Подозреваемый объявлен в розыск.
Происшествия
Добавил: George21 Вчера, 22:15
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