Дочка Даны Борисовой стала «космонавтом»
Дана Борисова по-прежнему отстаивает свои права касательно общения с дочерью Полиной. В данное время теледива не так часто видится с наследницей. Но недавно она всё таки встретилась с дочкой, о чём Дана сообщила фолловерам.
Телезвезда поведала, что встреча прошла отлично. Борисова была безумно рада увидеть своего ребенка, а также вручила Полине приготовленный ею подарок. Дана также обнародовала забавную публикацию дочери. На фото Полина запечатлена в образе космонавта. Дочка ведущей сфотографировалась с тематическим стендом, у которого перевоплотиться в космонавта сможет каждый желающий.
Получилась креативная и веселая и фотография, которая крайне понравилась фолловерам Борисовой. Подписчики за два часа с момента публикации снимка оставили более 3 тысяч лайков и свыше 50 комментариев. Кроме того, фанаты Даны поддержали её в этой ситуации, когда она практически лишилась возможности свободно видеться со своим ребёнком.
Телезвезда поведала, что встреча прошла отлично. Борисова была безумно рада увидеть своего ребенка, а также вручила Полине приготовленный ею подарок. Дана также обнародовала забавную публикацию дочери. На фото Полина запечатлена в образе космонавта. Дочка ведущей сфотографировалась с тематическим стендом, у которого перевоплотиться в космонавта сможет каждый желающий.
Получилась креативная и веселая и фотография, которая крайне понравилась фолловерам Борисовой. Подписчики за два часа с момента публикации снимка оставили более 3 тысяч лайков и свыше 50 комментариев. Кроме того, фанаты Даны поддержали её в этой ситуации, когда она практически лишилась возможности свободно видеться со своим ребёнком.