Дочка Даны Борисовой стала «космонавтом»

Телезвезда поведала, что встреча прошла отлично. Борисова была безумно рада увидеть своего ребенка, а также вручила Полине приготовленный ею подарок. Дана также обнародовала забавную публикацию дочери. На фото Полина запечатлена в образе космонавта. Дочка ведущей сфотографировалась с тематическим стендом, у которого перевоплотиться в космонавта сможет каждый желающий.Получилась креативная и веселая и фотография, которая крайне понравилась фолловерам Борисовой. Подписчики за два часа с момента публикации снимка оставили более 3 тысяч лайков и свыше 50 комментариев. Кроме того, фанаты Даны поддержали её в этой ситуации, когда она практически лишилась возможности свободно видеться со своим ребёнком.