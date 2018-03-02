АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Содом и Гоморра стали жертвами испытания ядерного оружия внеземных богов
EUR 69.47 USD 56.66
Курс валют на 03.03.2018

Дочка Даны Борисовой стала «космонавтом»

Дана Борисова по-прежнему отстаивает свои права касательно общения с дочерью Полиной. В данное время теледива не так часто видится с наследницей. Но недавно она всё таки встретилась с дочкой, о чём Дана сообщила фолловерам.

Дочка Даны Борисовой стала «космонавтом»

Телезвезда поведала, что встреча прошла отлично. Борисова была безумно рада увидеть своего ребенка, а также вручила Полине приготовленный ею подарок. Дана также обнародовала забавную публикацию дочери. На фото Полина запечатлена в образе космонавта. Дочка ведущей сфотографировалась с тематическим стендом, у которого перевоплотиться в космонавта сможет каждый желающий.

Дочка Даны Борисовой стала «космонавтом»

Получилась креативная и веселая и фотография, которая крайне понравилась фолловерам Борисовой. Подписчики за два часа с момента публикации снимка оставили более 3 тысяч лайков и свыше 50 комментариев. Кроме того, фанаты Даны поддержали её в этой ситуации, когда она практически лишилась возможности свободно видеться со своим ребёнком.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 20:50
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Борис Смолкин откровенно признался, что боится
Дмитрий Шепелев вместе с новой избранницей
Ксения Бородина намекает мужу, что ей подарить на
Светлана Лобода рассказала, что добилась успеха
Ким Кардашьян станет продюсером нового
Apple X Plus получит конструкцию с двумя
София Ротару похвасталась загаром с Мальдивских
Блоггер, легко пародирующий звезд, завоевывает
Ученые определили изображения древних татуировок
Конспирологи уверены, что библейские "три дня
Тревожность может улучшить память, считают ученые
США планируют запустить программу защиты
Ученые идентифицировали сплайсирующие биомаркеры
Ученые высчитали, кто способен спасти мир от
Представитель ООН: Сайт «Миротворец» нарушает
Программист разработал собственную систему
Во время стрельбы в Мичиганском университете
Twitter разрешит сохранять твиты в личные
Ростовская модель Лиман опубликовала «горячее»
Apple опять стала лидером рынка носимой
Джастин Бибер не позвал свою девушку на день
Нервная система тормозит чрезмерное воспаление в
Александр Домогаров уходит из театра
Самый дорогой iPhone 8 резко подешевел в РФ
Виктория Романец безобразным матом обругала
Ученые обнаружили ископаемые пузырьки кислорода,
Дочка Даны Борисовой стала «космонавтом»
Ученые исследовали странную физику струй из
Названы 9 странных автомобилей, которые
Quantic Dream анонсировали дату выхода игры
Просмотреть все новости